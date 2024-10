El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, llamó a los morenistas a respetar y mantener intacto el legado de su padre, por lo que pidió evitar traiciones y conflictos internos.

En lo que fue su primer discurso ante congresistas del partido guinda, el hijo de Andrés Manuel López Obrador demandó unidad y trabajo para convertir al partido oficialista en el más grande del mundo.

En un encuentro privado, que se desarrolló en un hotel del Centro de la Ciudad de México, el líder guinda dijo que en Morena nadie debe pelear por cargos y que serán las tómbolas y los métodos de encuesta lo que priorizarán los consensos internos.

“Tómbolas y método de encuesta priorizarán los consensos internos, pero no debe haber nunca nadie en nuestro partido que diga ‘me traicionó’, ‘no se me tomó en cuenta’. Necesitamos desde aquí generar la unidad y nos comprometemos, pero les pedimos a ustedes que nos ayuden con eso, que no haya tiempo libre para el conflicto interno”, delineó.

López Beltrán se dijo “muy contento” de volver a la política después de seis años, y adelantó que iniciará una estrategia de afiliación con la que buscará integrar a Morena a más de 10 millones de personas.

Para ello, pidió a los congresistas encabezar la fundación de comités en todos los distritos del país, e iniciar también un proceso de credencialización “para darle identidad a nuestra gente.

“Queremos afiliar a 10 millones de simpatizantes en un año (…) podemos ser el partido más grande del mundo”, resumió entre aplausos y porras.

En el evento, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respaldó a López Beltrán, y puntualizó que el reto de llegar a 10 millones de afiliados en 12 meses no es imposible.

“Si tenemos un padrón de dos millones medio y votaron por nosotros 36 millones, imagínense qué tanta gente está en todos esos rincones de este país que podemos llamar a sumarse, a afiliarse, a formar parte de los comités, a ayudar a repartir el periódico Regeneración, que es una gran herramienta de comunicación y de batalla en contra de todas estas campañas de desprestigio”, declaró Alcalde.

Para lo anterior, adelantó que se iniciará una estrategia nacional que contempla el despliegue de toda la fuerza guinda en los 300 distritos del país y que incluirá la instalación de comités, la realización de asambleas y el nombramiento de voceros nacionales y estatales, entre otras acciones.