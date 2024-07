Al manifestar un “no se peleen” y un "amor y paz", el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre una confrontación por la polémica que ha generado al interior de Morena y partidos aliados el que el actor Sergio Mayer vaya a ocupar una diputación plurinominal, lo cual ha sido defendida por el caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón”, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP).

En su conferencia mañanera de este lunes 1 de julio en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que quiere mucho a “El Fisgón”, de quien destacó que es “una gente de primera” que ha aportado mucho desinteresadamente al movimiento de transformación.

“Yo no opino sobre estas cuestiones, y lo segundo es que no soy objetivo, porque quiero mucho a Rafael. No nos metamos; primero, no debo yo opinar, es lo mejor; lo segundo, no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas. Es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente. Es una gente de primera y además, es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Entonces no soy objetivo. O esa, ¿para qué opino?

“Y deseo a todos lo mejor y que no se peleen. Y si se quieren pelear, que busquen a quienes se oponen a la transformación, y hasta eso que si se pelean con ellos que lo hagan con urbanidad política sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos. Pero es así, amor y paz”, dijo mientras levantaba ambas manos para hacer este símbolo.

