AMLO y Díaz-Canel acuerdan cumbre de países progresistas, informa Ebrard

Campeche, Camp.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que en la reunión bilateral entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acordaron convocar a una cumbre de países progresistas, en donde se trataría temas como la inflación, seguridad alimentaria, regulación sanitaria, entre otros.

En entrevista con medios al finalizar la reunión que se llevó a cabo en Museo El Palacio, del centro de la capital campechana, el canciller detalló que también se acordó promover en foros internacionales, como el G-20 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se elimine el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y que se retire de la lista de países terroristas.

“El presidente Lopez Obrador sugirió que se estableciera comunicación, contacto y se trabaja en torno a en algún escenario para poderse reunir los presidente de Estados progresistas de América Latina para tratar temas de seguridad alimentaria, tratar temas de bienestar y otros temas son importantes para la comunidad de nuestros países. Esto pues lo tenemos que conversar con otros cancilleres y avanzar los próximos mes, próximas semanas. Es un panorama en general de lo que concluimos”, dijo.

El canciller señaló que estos países que podrían ser convocados serían Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, y Honduras.

- “¿Sería en México esta reunión? ¿A qué países van a buscar?”, se le preguntó.

- “Todavía sería muy prematuro dónde va a ser, pero pues los países progresistas de America Latina (son): Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras. Entonces todavía no tengo la lista completa.

“La idea es... hace muchos años que no había una confluencia, coincidencia de países en posiciones sociales avanzadas como es ahora, o sea, Argentina, Brasil y México no había sido que yo me acuerdo casi nunca que estuviéramos en la misma línea. Entonces somos las tres economías más grandes de América Latina, a eso agregale a países que ya mencioné ¿por qué no hacemos una agencia en común?

“¿Qué cosas especificas? No, no queremos una declaración política, si se quiere está bien, pero cosas especificas, que es cómo luchamos contra la inflación, ¿por qué? Porque los países producimos diferentes cosas, podemos ayudar. ¿La agenda? La agencia latina de regulación sanitaria es para no seguir con dificultades para comprar medicamentos. Cosas de ese tipo, pero apenas se esbozó como una posibilidad para decirlo. Lo tengo que organizar pronto”, dijo.

