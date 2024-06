El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a hacer un ejercicio de autocrítica, tras las elecciones del pasado domingo 2 de junio porque “se cometieron errores garrafales”.

En su conferencia mañanera de este lunes 10 de junio en Palacio Nacional, López Obrador felicitó a las personas mexicanas por su participación en el proceso electoral.

“Los pronósticos que se hacían de manera pesimista, afortunadamente no se cumplieron, y ojalá haya autocrítica, que no es darle vuelta a la hoja ‘y vamos a seguir’. Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación”, expresó López Obrador al mencionar que cuando hay transparencia, “la autoridad más importante son los ciudadanos, es el pueblo, en la democracia”.

Lee también “Ya hay menos calor y menos ruido”, dice AMLO antes de encontrarse con Sheinbaum

En el Salón Tesorería, el Presidente acusó la campaña en redes “narco presidente”: “Es la campaña en redes más intensa en toda la historia”. Además se lanzó otra vez contra los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández, y contra los medios.

López Obrador también denunció una campaña contra Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa: “Sí tienen que pensarle porque, miren el resultado”.

Volvió a criticar a quienes se declararon ganadores de las elecciones, como en Veracruz: “¿Y el daño que causan, todo por dinero?”.

Pienso que hay que hacer la autocrítica, todos (...) Seguir avanzando para seguir fortaleciendo la democracia porque los mejores portados fueron los ciudadanos, agregó.

Lee también Ofrece la 4T diálogo a los partidos de oposición

“La lección de la elección es que en la democracia, el pueblo manda, el pueblo decide, no una minoría en una auténtica democracia”, expresó.

Estuvo muy bien la sacudida, por eso hay muchos que están papaloteando y no saben qué pasó porque “no contaban con esa variable”, el pueblo, añadió. Apuntó que “la actitud” de los medios debe cambiar ante el nuevo gobierno, así como la de académicos, intelectuales, periodistas y políticos.

Lee también Salvador García Soto.- ¿De qué está hecha la presidenta?