El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que responder a “todos los dolores” del pueblo de México, aseguró Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina.

“Es la primera vez que lo voy a ver personalmente, él creo que es el que tiene que responder, como Presidente que es, por algo lo han votado a todos los dolores que sufre el pueblo”.

“Lógicamente yo no voy a entrar a hablar de este país donde hay una diferencia notable porque es de años y es de otro tipo de dolor porque hay sectores donde prácticamente como pasó con los estudiantes (de Ayotozinapa) la gente desaparece, en Argentina eso ya no pasa”.

Lee también AMLO recibe en la mañanera a la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina

En breve entrevista, antes del inicio de la mañanera, De Carlotto, quien desde hace más de cuatro décadas junto con su organización han ayudado a localizar a personas desaparecidas durante la dictadura militar de ese país, señaló que hay muchas cosas que corregir.

“Pero como el valor que tiene la mano de un Presidente es muy importante. Yo deseo que el Presidente no abandone a su pueblo en esto”.

Aseguró que sin pretender darle un consejo al Presidente de México, como abuela, mujer y una sudamericana refirió que los gobernantes no deben olvidar que gobiernan para el pueblo y el pueblo los necesita.

Lee también ¿Quién es Estela de Carlotto, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo?

Afirmó que a sus 92 años seguirá luchando en favor de los familiares de víctimas de desaparición forzada.

“Voy a seguir mientras pueda con bastón, silla de ruedas, no importa, mientras esto funcione (se toca la cabeza) y el corazón lata voy a estar ayudando a encontrar los nietos que faltan, el castigo, justicia, no venganza y sobre todo no olvidar”.











Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

























maot