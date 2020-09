Si no puede rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el marco legal actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsará una reforma constitucional para revertir la Reforma Energética después de la elección de 2021.

“Porque sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Yo no quiero que se privatice el sector energético porque, si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre”, justificó López Obrador durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente explicó que se busca que haya un equilibrio en la producción energía eléctrica. En una proyección de mediano plazo que se mantendría hasta 2024, dijo, se pretende que 54% de la producción corresponda a la CFE y el 46% restante a particulares.

“Se lo dije al dueño de Iberdrola, que vino hace poco, que tiene muchísimas plantas particulares con contratos que tenemos que revisar: esto cambió, es una nueva realidad, no vamos a actuar de manera arbitraria, pero tenemos que procurar un acuerdo que no perjudique a la nación, no queremos que se afecte a la CFE”, comentó.

Incluso aseguró que la renuncia de Alfonso Morcos a la dirección general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) fue un cambio propuesto en el sector energético para reforzar a las empresas productivas del Estado, además de porque es una persona “grande”.

“¿Qué les estoy diciendo a los integrantes de los organismos reguladores? Que nos ayuden para rescatar a Pemex y a la CFE. Hay quienes voluntariamente, por convicción, lo hacen y hay otros que dicen ‘Yo no estoy de acuerdo’, pues porque tienen un pensamiento distinto, un pensamiento neoliberal…

"En este caso entiendo que el señor ya está grande y lo que estamos planteando es que haya una distribución distinta y a él le preocupa, me imagino, pero ya se nombró al sustituto, porque es una facultad de la Secretaría de Energía",

El mandatario garantizó a los empresarios del sector que su gobierno seguirá aplicando la ley, que no cometerá ninguna injusticia y que se respetarán los contratos.

