AMLO. Señala casos de corrupción en casetas de Capufe

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso de recontratación de trabajadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe) estaba detenido porque se detectaron casos de corrupción.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo recordó que el caso fue planteado en la mañanera, donde los trabajadores se quejaban porque se estaba afectando los derechos de los trabajadores de Capufe.

Señaló que en su pasada gira de trabajo a Veracruz regresó por tierra a la Ciudad de México y en dos casetas de Capufe, en Cuitláhuac y en Córdoba, los trabajadores protestaron por la falta de recontratación.

"Volví a pedir el informe y la verdad es que me convenció de que había corrupción a las casetas. No, en todas. Me presentó pruebas de que cobraban y no ingresaba el dinero. Me demostró de que a partir de los cambios aumento considerablemente el ingreso de Capufe. Entonces eso no tiene que ver nada con los derechos de los trabajadores”.

