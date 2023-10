El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene un encuentro esta tarde en Palacio Nacional con una delegación del gobierno de Estados Unidos para tratar el tema migratorio, así como el tráfico de drogas, en especial el fentanilo.

A este encuentro también se sumó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“Hoy mismo viene un asesor económico de la Casa Blanca, del presidente Biden, pues creo que como a las 10, 12, no tengo exactamente la hora. Y va a haber un encuentro también entre grupos de trabajo de Estados Unidos y de México en estos días, para tratar temas como la migración, como el tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo.

"Y hay una colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos, en todos los temas, es buena la relación”, dijo el Presidente en conferencia de prensa

López Obrador acusó que debido a que hay un proceso electoral en Estados Unidos, políticos del Partido Republicano utilizan estos temas como propaganda, por lo que los calificó de “políticos falsarios”.

“Como hay elecciones en Estados Unidos estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro; quienes más están utilizando ahora el tema migratorio y el tema del fentanilo para acusar a México son republicanos.

“Pero no creo que les funcione, porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense, y saben muy bien que estamos nosotros haciendo un esfuerzo, estamos ayudando a resolver el problema que tienen en Estados Unidos, que no han resuelto estos políticos falsarios, no lo han resuelto, el grave problema del consumo del fentanilo, porque el que pierden la vida 100 mil jóvenes cada año", declaró.

