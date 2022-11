AMLO. Revela a su “corcholata imaginaria” para presidir la SCJN

Ante el proceso de sucesión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene un ministro que sea su apuesta para presidir el Máximo Tribunal, pero reconoció que tiene una “corcholata imaginaria” que debe ser una persona honesta, que aplique el estado de Derecho con dimensión social, y que no sea corrupta ni que se deje llevar por influyentismo ni amiguismo.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que en la SCJN sí hay ministros con este perfil.

“El día de ayer el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, comentó que por lo menos haya siete ministros que están alzado la mano para sucederlo, así como usted ha planteado aquí en torno a la sucesión presidencial ya ha nombrado varias corcoholata, ¿usted tiene alguna en el ámbito de la SCJN?”, se le preguntó.

Lee más: Olga Sánchez Cordero revela cuál es su “gallo” para la SCJN

“No, sí tengo una pero imaginaria, tengo un perfil: quiero que sea una persona honesta, que aplique el estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración más que lo particular en cuanto interés empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos y que no haya violación a derechos humanos, que no hay amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenece a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco.

“Entonces así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente en la Suprema Corte”, dijo.

“¿Existe ese perfil?”, se le insistió.

Lee más: La Corte ha hecho la parte que le toca: Zaldívar

“Sí, sí hay cómo no. Afortunadamente, no todo está mal en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, ni en el país, al contrario en México hay mucho valores. Yo creo que la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo, no han podido los corruptos con eso”, contestó.

Ayer, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar reveló que hay siete ministros y ministras que aspiran a sucederlo en la presidencia, que concluye en enero del próximo año.

“Hay siete candidatas y candidatos y vamos a ver todavía, este mes y medio, en año electoral en la Corte, se hace eterno, dura como un año completo, entonces falta todavía mucho y se tendrán que ir generando consensos y yo espero que al final se tome la mejor decisión para la institución”, afirmó