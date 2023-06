El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, por el “chantaje” del cual es objeto por parte de los partidos de oposición en el Congreso neoleonés.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador calificó como un “exceso” la orden del fiscal de Nuevo León, Pedro José Arce, para que elementos armados de la Fiscalía intentaran ingresar a las oficinas de la Torre Administrativa del gobierno en Monterrey.

“Ayer una orden del Procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del Estado, tomaron con la policía. ¡qué es eso! Es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes, ahí el poder de los poderes lo quieren ser los legisladores de oposición y eso afecta mucho a los ciudadanos”, dijo.

“Él llega, gana porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso; los del Congreso se agrupan y empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden. El Ejecutivo es quien hace las obras, Legislativo, leyes y presupuesto, pero el Legislativo no puede meterse a hacer obras, entonces lo obligan a destinar recursos a determinadas obras y determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en el Congreso local, no estoy de acuerdo con eso no pueden hacer esos chantajes”, mencionó.

“Ahora lo peor de todo y esto ojalá y se revisé hacia adelante es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y estos fiscales, muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores”, refirió.

