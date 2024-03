El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a los conservadores que lo responsabilicen porque “no supieron hacer su trabajo” y sus políticos son muy malos.

“Que no me echen la culpa a mí, ellos no supieron hacer su trabajo, además los conservadores no tienen buenos políticos, son muy malos. No sé para que pueda ser eficaz Claudio X. González, pero para la política no, está en parvulito y los engatusó, los engañó, no sé cómo a todos”.

Señaló que en el conservadurismo hay una especie de “complejo de inferioridad” porque cuando ven a alguien que es de la aristocracia, hijo nieto no se quien, es de abolengo, “ahhh ohhh, parece mentira, pero todavía eso sigue pasando”.

Criticó que sus campañas de guerra sucia no les ha servido de nada, porque su estrategia de sus opositores socavar, atacarlo, todos los días, porque piensan que así les va a ir bien, ese es el proyecto de “conservadurismo corrupto”.

“Ellos en su clasismo y racismo, se dan baños de pureza y se dan ínfulas de superioridad, ellos se dicen que son gente decente y gente de bien y lo cierto es que son mucho muy corruptos y ladrones, entonces es mejor (llamarlos) conservadurismo corrupto”.





































