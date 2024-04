El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el grupo de encapuchados -que detuvieron a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas el domingo pasado-, pueden pertenecer a una organización del crimen organizado.

“Sí, es que pueden pertenecer a algún grupo, pero están también vinculados o puestos de acuerdo con Latinus, porque Latinus entrevista a grupos organizados, no estoy inventando nada”, dijo.

Sobre el mensaje de los encapuchados que ayer subieron a las redes sociales en el cual explican que el retén no fue un “montaje”, el Mandatario dijo que tienen todo su derecho de expresarse, pero no deja de ser propaganda, “y nosotros no estamos para celebrarlo”.

“Si son ciudadanos que están preocupados por la violencia, por la falta de tranquilidad y la paz para que se encapuchan. No deberían de estar metidos en organizaciones criminales, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

El presidente López Obrador recordó que en esa zona, en la frontera entre Chiapas y Guatemala, hay presencia de elementos de la Guardia Nacional.

“Nosotros la verdad lo que exhortamos es que no lleven a cabo actos ilícitos y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie, deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todos somos mayores: no es quítate tú porque quiero yo, para que vienes aquí sí aquí mando yo”, mencionó.

-¿Es un grupo Cártel del Pacífico?

-“Si, es que antes”…

-¿Lo presionan?, se le preguntó al Mandatario.

-“No, porque yo no me dejo, no me dejo presionar por nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, que pasó antes, se protegía a unos y se perseguía a otros”.

Aseguró que en esa zona de Chiapas hay un estado de derecho. “Sí, sí Claudia, estuvo por allá, también la candidata opositora”.

