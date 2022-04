AMLO. Pide que no se rasguen las vestiduras quienes traicionaron a la patria al votar contra reforma eléctrica

Ante los reclamos de los diputados de oposición que han sido señalados de “traidores a la patria” por la 4T, luego de votar contra la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se rasguen las vestiduras y asuman su responsabilidad.

El mandatario respaldó la campaña para exhibir a los legisladores que rechazaron su iniciativa de reforma, porque dijo, como representantes populares, los diputados tienen que rendir cuentas al pueblo.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía de acuerdos en lo oscurito, las élites en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo (..) ahora hay un auténtico estado de derecho y si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hace o cómo votaron?”, advirtió.

Lee más: Asegura AMLO que se revisará casos de presos políticos por la masacre de Aguas Blancas

“Que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo ‘no quiero que me digan que soy traidor’, cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos, porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola”, expresó.

El presidente de la República sostuvo que esos diputados que traicionaron a la patria votando contra la reforma eléctrica no deben temer ser agredidos por la gente. “Yo conozco bastante al pueblo, lo conozco mucho en sus sentimientos y es un pueblo respetuoso, muy respetuoso, aún cuando no esté de acuerdo con uno, entonces no hay nada que temer”, resaltó.

Confió en que no haya confrontación y pidió tampoco tenerle miedo “a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo, en ese sentido sí, pero aquí no estamos 50-50, con todo respeto yo les puedo decir que hay más polarización, también con respeto, en Estados Unidos, que la polarización que hay en México”. Dijo que lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear y estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y de privilegios, ahora están molestos e inconformes.

Lee más: Morena propone poner AMLITIO a nueva empresa del Estado

maot