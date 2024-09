AMLO pide a García Luna presentar pruebas, tras relacionarlo con el narco en una carta desde la cárcel

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió otra vez contra Genaro García Luna y le pidió presentar pruebas, luego de que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón escribió una carta desde la cárcel en Estados Unidos en la que vinculó al titular del Ejecutivo con grupos del narcotráfico.

“Ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 18 de septiembre en Palacio Nacional.

“Que presente las pruebas, que hable con Anabel (Hernández, periodista). Si él no las tiene, la periodista; pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados. Y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos”, dijo el presidente López Obrador.

“Escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo, que los dé a conocer, él tiene todo”, dijo.

En el Salón Tesorería, descartó tomar acciones por estados señalamientos del exsecretario de Seguridad: “Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna”.

“El primero de debería estar defendiéndolo es Calderón”, expresó.

Aseguró otra vez que García Luna comenzó su carrera en el Cisen durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, además que tuvo que ver con el asesinato de Luis Donaldo Colosio: “No es que haya participado directamente, pero lo mandaron a rescatar al segundo tirador”.

“Ahora en la carta de García Luna, hasta los defiende (a jueces)”, dijo al mencionar que el exsecretario de Seguridad está en contra de la reforma judicial.

“Sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial, García Luna, como Zedillo, es que es al final de cuentas la misma asociación delictuosa, unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco”, declaró.