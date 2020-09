Al llamar a respetar los Poderes, luego de que la priista Dulce María Sauri fue electa presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tiene que cuidar mucho que no se use “lo de antes”, la llamada “línea” o “lo que dijo el presidente”.

“Yo no mando a decir las cosas, yo las digo. No tengo palomas mensajeras ni mucho menos halcones. Para que no me culpen”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Asimismo, días después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido a México Libre, López Obrador comentó que lo culparon de esa decisión del órgano electoral.

“Ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno al partido que él promueve, y que su esposa (Margarita Zavala) es la dirigente, ¡de inmediato a culparme!

“No soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta, y hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política. Detesto a los políticos hipócritas, bueno tampoco así, no los detesto, no me gustan, para suavizarlo”, expresó.

Exige investigar asesinato del periodista Julio Valdivia

El Presidente exigió una investigación a fondo y castigo a los responsables del asesinato del periodista Julio Valdivia, quien fue asesinado y su cuerpo apareció este miércoles en el municipio de Tezonapa, Veracruz.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que para su administración es un deber dar con los responsables de ese crimen.

“Es nuestro deber, y hacer esta investigación y castigar a nuestros responsables.

“Conozco Tezonapa y sé la importancia que tiene El Mundo de Córdova, lo heroico que es hacer periodismo en esa región como en otras regiones. Por eso se tiene que investigar y castigar a los responsables”, refirió.

Informes policiales reportaron que el periodista —con más de 20 años de ejercicio en la profesión— presentaba signos de violencia y fue decapitado.

Sus restos fueron abandonados sobre las vías del ferrocarril, entre las comunidades de Motzorongo y Paraíso, y su motocicleta dejada a un lado.

Con este asesinato suman 24 crímenes contra comunicadores en los últimos 10 años en Veracruz.

***Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales

