AMLO. No recibiré ni a mis hijos si me llevan algo sobre política

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está “aplicando de manera intensa” el tiempo que le resta de gobierno para que no quede nada pendiente y se pueda ir con su conciencia tranquila de haber servido al pueblo de México.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal reiteró que se jubilará de todo actividad política cuando termine su sexenio, en septiembre de 2024, y que no recibía a ningún político, ni dirigentes sociales, ni simpatizantes de su movimiento, e incluso, aseguró que si sus hijos le llevan algo que tenga que ver con política, lo rechazará, pues afirmó que “ya hay relevo generacional”.

Afirmó que, además de escribir libros, dedicará su tiempo a estar admirando las plantas, árboles, hacer ejercicio, se despedirá de las redes sociales.

"Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política, no voy aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares.

“Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi consciencia tranquila de haber servido a mí país, a mi pueblo y no pienso continuar en la política (…) Y voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo, y desde luego sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales.

“También, no por grosería, sino porque si no lo hago así me costaría más trabajo, no voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos, si me llevan algo que tenga que ver con la política, no. Y termino porque también no hay que tenerlo mucho apego ni al poder ni al dinero. Ya termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones, hay relevo generacional. Estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que está contento porque las nuevas generaciones “vienen, pero muy entusiasmados, convencidos y muy inteligentes”.

“Los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales. Tienen mucha capacidad para argumentar. Es un renacimiento de la política y también del periodismo, es una revolución de las conciencias”, destacó.

En 2027 publicaré “El pensamiento conservador en México”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, tres años después de que deje la Presidencia, es decir, en 2027 cuando publique su próximo libro y el cual, adelantó, llevará como titulo “El pensamiento conservador en México”.

En conferencia de prensa matutina y al reiterar que cuando termine su periodo en la Presidencia, en septiembre de 2024, se jubilará de la política y se dedicará a escribir este libro, el jefe del Ejecutivo federal señaló que le llevara tiempo escribirlo.

“Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia; el primer libro después de que yo termine pienso publicarlo a los tres años, y no van a hacer cosas de lo contemporáneo, voy a descubrir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista imaginar también con códices, con relatos orales cómo era la vida pública, política en la vida prehispánica y luego cuál fue el pensamiento dominante a partir de la llegada de los invasores europeos y cómo se fue formando el pensamiento conservador, todo el proceso.

“Hay un libro bueno sobre este tema que se llama “El pensamiento reaccionario” de (Gastón) García Cantú, pero él trabaja mas sobre documentos histórico y hace comentarios, yo quiero hacer otro tipo de trabajo, desde luego con fuentes originales pero con mi interpretación, un libro me va llevar tiempo y voy a estar dedicado a eso”, dijo.

“¿Cómo se va llamar este libro?”, se le preguntó en el salón Tesorería.

“El pensamiento conservador en México”, contestó.

