El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno informa periódicamente sobre las personas desaparecidas en el país, y como “buena noticia” dijo que se están encontrando “a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas”.

“La buena noticia es de que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas porque se está haciendo una visita, en todo el país, casa por casa, y se está avanzando y ya se puede hablar que son miles los que hemos encontrado con vida”, dijo López Obrador al desconocer el dato preciso en su conferencia mañanera de este miércoles 13 de marzo en Palacio Nacional.

“El mes de diciembre había comentado que mes con mes iban a estar compartiendo este informe. Preguntarle si para cuando termine su sexenio, esto podrá estar terminado y podrá entregar las cifras”, cuestionó la periodista de TV Azteca, Argelia Castel.

“Ya casi estamos terminando”, respondió López Obrador al repetir que no hay un presidente en el mundo que atienda el tema de seguridad, de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas.

Al ser cuestionado si las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda están actualizadas, López Obrador mencionó que “las estamos actualizando” con el censo y con la búsqueda.

A las madres buscadoras, López Obrador les pidió tener confianza y les dijo que su gobierno trabaja “para que no haya impunidad”.

“No, afortunadamente, porque nosotros no mandamos a desaparecer a nadie”, contestó López Obrador al preguntarle si había un aumento de las personas desaparecidas.

“El Estado ya no es como era antes, el principal violador de los derechos humanos”, declaró al mencionar a Genaro García Luna y la “guerra a la delincuencia”.

AMLO critica a TV Azteca por cuestionamientos sobre desaparecidos

“Y yo le diría a televisión Azteca que me da mucho gusto que estén preocupados por estos temas y que vengan aquí para que no den información sin fundamento, para que no calumnien, porque podemos tener diferencias con los dueños de la televisora, de Tv Azteca, incluso diferencias de carácter público, no personal.

“Sin embargo nosotros tenemos la obligación de informar y lo vamos a seguir haciendo, aunque se trate de Azteca, que tienen una campaña ahora en contra de nosotros”, declaró el presidente López Obrador.

Reiteró que su gobierno seguirá atendiendo el tema de la seguridad para garantizar la paz en el país. “Y vamos avanzando”, dijo al mencionar que los delitos y homicidios se han reducido.

López Obrador cuestionó si en la televisora han comentado sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, preso en Estados Unidos.

Sobre los cuestionamientos de una crisis forense y recursos para que la familias puedan ubicar a sus desaparecidos, el Presidente dijo que cada vez hay más presupuesto. Desconoció el monto preciso y volvió a decir que en TV Azteca están en contra de él.