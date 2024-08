El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nada de lo que declare Ismael “El Mayo” Zambada, en los tribunales de Estados Unidos, puede afectar a su gobierno.

“Nada de lo que declare puede afectarnos”, aseguró el presidente López Obrador ante el inicio de las audiencias en una corte de Nueva York en contra del fundador del cártel de Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este viernes 2 de agosto, López Obrador señaló que todo este caso debe transparentarse para conocer la verdad.

Aseguró que también se debe poner al descubierto si hay asociación delictuosa entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras, no ocultar nada, absolutamente nada. Sólo no mentir, no señalar por consigna, pruebas, señalamiento con comprueba, y que nadie sea intocable”, declaró.

EU elabora un reporte: Canciller Bárcena

La canciller Alicia Bárcena informó que Estados Unidos elabora ya un reporte sobre cómo fue la detención de los líderes del cártel de Sinaloa, “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, la semana pasada en Texas.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que se envió una comunicación con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para que manden un informe detallado sobre el aseguramiento de ambos capos.

“Le mandamos una comunicación a Anthony Blinken pidiéndole datos específicos de las circunstancias, del lugar donde despegó el avión, matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de difusión, de arreglo o si hubo alguna conocimiento previo a esta operación.

“Le hemos pedido detalladamente esta información estamos a la espera y ayer me informaron que están en la preparación de dicha información, recabando la información”, dijo.

Ayer, el Presidente reconoció que no hay la certeza e información de cómo se habían dado los hechos, a una semana de la detención o entrega.

