El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que le preocuparía muchísimo si el papa Francisco se pronunciara sobre el Plan B en materia electoral, luego que este fin de semana la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresara su preocupación por los alcances del llamado Plan B de Reforma Electoral.

La CEM señaló que se deben respetar los principios constitucionales y garantizar elecciones libres y justas en el país.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el papa Francisco ha condenado a los saqueadores y ha condenado a los que explotan, así como a los que humilla a los pobre.

Lee también "La gente tiene para lo básico y a veces un poco más", AMLO asegura que no hay crisis de consumo

“Nosotros vemos con mucha simpatía al papa Francisco. En la iglesia católica nuestro referente es el papa Francisco y nosotros somos respetuosos de todas las creencias y en nuestro movimiento hay católicos, hay evangélicos, hay de todas las religiones y también libres pensadores, pero cuando se habla de la iglesia, que está apoyando a un bloque conservador de México, yo digo ¡no!, esto no tiene que ver con el papa Francisco.

"Porque él ha condenado a los saqueadores, él ha condenado a los que explotan, a los que humilla a los pobres. Tenía muchísimo tiempo que no había un Papa tan cristiano, tan defensor del pensamiento y de la obra de Jesús que siempre estuvo de lado de los desposeídos, del lado de los humillados; por eso los poderosos de su época, lo seguían, lo espiaban y lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. Entonces esa iglesia la representa el papa Francisco.

“Sí me preocuparía muchísimo si el papa Francisco se pronunciara sobre este tema, pero si es aquí, hay que entender de cómo las élites de todas las corporaciones, siempre se unen, se alimenta se nutren mutuamente las élites no el pueblo católico, no el pueblo evangélico, no el pueblo laico, hay que diferenciar”, dijo López Obrador.

Con información de Víctor Gamboa

Lee también Gracias al AIFA en Santa Lucía, el AICM sigue existiendo, dice Claudia Sheinbaum ante AMLO

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, actividades para el fin de semana y muchas opciones más.

apr