AMLO: lo ideal es que sólo haya dos partidos

A 24 horas de que denunciara el surgimiento de un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) —que busca la alianza de PAN, PRI y MC para ganar la mayoría del Congreso en las próximas elecciones de 2021 y concretar la revocación de su mandato en 2022—, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer que ante esto lo ideal es que haya sólo dos partidos políticos en el país: el liberal y el conservador.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo aseguró que incluso se divierte al dar a conocer este tipo de planes puesto que sus adversarios piensan que nadie se va a enterar. “¿Para qué tantos partidos? Debería haber dos: liberal y conservador, y ya. ¿Para qué tantos partidos si al final es uno?, es el conservador”.

El Mandatario recordó que los partidos no son franquicias y en las elecciones intermedias los ciudadanos decidirán libremente.

“Esa es una cuestión que no es fácil, ver cómo el PRI se va a unir al PAN o el PAN se va a unir al PRI. Pero lo otro, como se dice coloquialmente, lo mero principal, es la gente, el pueblo, ahí es donde está el asunto, porque se pueden unir todos, pero son los ciudadanos los que van a decidir”.

—¿El plan de empresarios y políticos opositores es para sacarlo de Palacio [Nacional]? —se le preguntó al Mandatario.

“Yo creo que sí, la oposición se propone eso. Lo que está en el escrito [del BOA] es un objetivo que tienen los opositores, pero es legítimo, lo único es que se conducen de manera encubierta y yo hasta me divierto dando a conocer esto, porque se tapan tanto, se ensarapan ahí, piensan que nadie lo va a saber”.

El Presidente señaló que dar a conocer el supuesto surgimiento del BOA no afecta en nada, puesto que “el que no tiene injerencia en ese asunto, ¿qué le preocupa?

“Yo tengo que estar informado la gente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano, lo que no debe existir es la hipocresía. Como se van a ensarapar, se van a poner caretas y máscaras y van a aparentar algo que no son, van a decir que son liberales o conservadores, cuando no lo son. Fuera máscaras; además, no tiene nada de malo”.

Sobre el origen del documento donde se propone la creación del BOA, el Presidente dijo: “Los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes, pero esto siempre ha sido así: choferes, sus trabajadoras domésticas, sus profesionales, pues hay mucha simpatía por nuestro movimiento y hay gente que por necesidad tiene que trabajar en esos grupos, porque deben tener ingresos, pueden vender su trabajo, pero no su conciencia. Entonces por eso nos hacen llegar todo esto”.

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que las diferencias que se tienen con algunos gobernadores sobre la apertura económica y el semáforo de riesgo sanitario del Covid-19 se resuelve con diálogo, con paciencia y no cayendo en provocaciones, pero advirtió que no permitirá que “ninguneen” la investidura presidencial.

“Quisieran algunos que se presentara confrontación con el gobierno federal, todo esto también hay que ubicarlo en el marco de los procesos político-electorales, vienen las elecciones. Esto es lo que lleva a que se quiera agarrar bandera y, por ejemplo, echarle la culpa al Presidente de lo que sucede en un estado, porque es un asunto partidista, nada más que eso es de mal gusto, eso es politiquería y yo, con todo respeto, no voy a permitir que ninguneen la investidura presidencial, no se puede permitir eso”.

En este sentido, López Obrador aseguró que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, cometió una impudencia al culparlo de estar involucrado en las protestas que se realizaron la semana pasada en Guadalajara por la muerte de Giovanni López, y señaló que quien insulta se “degrada y se acorrienta”.