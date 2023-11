El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el grupo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que este domingo dio portazo en la inauguración del CRIT del Teletón en La Montaña son “conservadores” y que están vinculados al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al presidente municipal de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que este grupo de docentes no iban a buscar justicia para sus demandas, sino que fueron para provocar.

Aseguró que el exgobernador de Guerrero “quiere ser candidato a senador o algo por el estilo”.

“Ayer, por ejemplo, de que un grupo de maestros no permitió que yo asistiera a la inauguración del Centro de Rehabilitación para niños, niñas (CRIT) en La Montaña, pues no iban con el propósito en busca de justicia. ¡No, iban a provocar! Porque están muy desesperados y me pueden decir es ‘que son de izquierda’, yo creo que no, son conservadores”, dijo.

“¿Aunque sean de la CETEG?”, se le preguntó.

“Sí, es que los extremos se tocan. Los extremistas pues yo los respeto, pero yo creo que no están a favor de la transformación”, respondió.

El presidente López Obrador aseguró que se mantiene el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que pertenece la CETEG.

“Sí, con todos, y además no generalizar, porque no es la Coordinadora, es que grupos muy manipulados muy penetrados por el conservadurismo”, acusó.

“¿Quiénes son los que dieron el portazo? ¿Se sabe?”, se le preguntó.

“Sí, están vinculados al que fue el gobernador de Guerrero, Astudillo, y al presidente municipal de Tlapa, que estuvieron con una candidata en Acapulco y Coyuca y son los que sostienen el que no estamos haciendo nada entre otros, desde luego, por Acapulco porque seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo”, respondió.

