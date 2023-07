Para bajar la inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó este martes a los empresarios distribuidores de alimentos, y en especial a los empresarios del maíz a mantener precios justos y obtener ganancias razonables.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que poco a poco la inflación va bajando “como es notorio y como lo muestran los datos del Inegi”, sin embargo llamó a no confiarse y continuar con el plan para que no aumente los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad-

“Hacer exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla, con el maíz. Ya saben a quiénes me estoy refiriendo, no solo a los tortilleros sino a las empresas que producen la harina de maíz. Sin maíz no hay país. Entonces esos ayudan mucho sí mantienen precios justos, y ganancias razonables.

“Y así en otros casos, los que se dedican a la producción de pollos, el huevo que es tan importante porque es proteína que está accesible a la economía de la gente”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que se está atendiendo el problema del embargo al atún mexicano.

“Estamos atendiendo el problema del atún que también es una proteína barata que se produce. Se captura el atún en México pero hay ahora por ejemplo un embargo, no se puede vender atún en Europa. Estamos buscando que las empresas atuneras mexicanas tengan acceso al mercado europeo, que eso también nos ayuda, en fin estamos en eso”.

Señaló que lo ideal es la autosuficiencia alimentaria y que es “a donde debemos caminar”.



















