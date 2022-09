AMLO instruye a realizar segundos pisos para el Tren Maya en donde hay ríos subterráneos o cenotes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que en la construcción del Tren Maya se instruyó que si se encuentran que hay ríos subterráneos o cenotes se opte por hacer desvíos, viaductos “segundos pisos para que se entienda más”.

“La decisión es que donde hay ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, `segundos pisos´ para que se entienda más.

“Entonces en la parte firme se van a poner los cimientos y se van a poner losas para que pase el Tren arriba y abajo se protegen los ríos, se protegen los ríos, se protegen los cenotes y son paseos de fauna. Es lo que estamos haciendo”, dijo.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal calificó como `seudo ambientalistas´ a quienes se oponen al proyecto ferroviario, pues cuestionó que no se hayan opuesto a que se instalara el banco de materiales de Calica o el parque privado Xcaret.

El presidente López Obrador afirmó que las comunidades en donde pasa el Tren Maya están de acuerdo con su construcción.

“Yo los llamo seudo ambientalistas porque lo son, no creo yo que, viviendo en Quintana Roo, en esa zona no se hayan dado cuenta de la destrucción que hizo Calica o Xcaret, y que de repente le salió ahora el fervor en la defensa del medio ambiente. No son otros propósitos.”, agregó.

