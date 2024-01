El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que concluya su mandato enviará una iniciativa de ley para que el trabajador que se jubile obtenga una pensión digna; es decir, lo mismo que recibe al momento de dejar de trabajar.

“Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra”, señaló en su conferencia mañanera de este martes 9 de enero en Palacio Nacional.

López Obrador recordó que los gobiernos neoliberales actuaron con saña al aprobar reformar en contra de los trabajadores que lo único que buscan era dañar a los asalariados.

Señaló que es muy irresponsable e injusto que después de 30 años de trabajo un empleado reciba la mitad de su sueldo.

“Eso fue Zedillo en 1997, estamos pensando como compensando para que mínimo el trabajador reciba lo que obtiene en activo”. Explicó que la reforma beneficiaría tanto a trabajadores del IMSS como del ISSSTE.

“Para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial tiene que entrar el gobierno y después del sector empresarial. Pero de entrada el gobierno no participa, a lo mejor con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del IMSS; esto era como una saña y muy ideológico todo, para dañar”, dijo.

