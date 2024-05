El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay jerarcas católicos que “se han estado metiendo en el proceso electoral”, pero no los denunciará porque eso queda en la conciencia de cada quien.

“Una golondrina no hace verano, ni modo que vamos a iniciar un proceso por esta situación, no, la conciencia de cada quien más cuando se trata de un religioso”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que su gobierno respeta a todos los creyentes y no creyentes, porque es un defensor del Estado laico.

“Porque algunos se están metiendo en el proceso electoral. Hubo una que hasta me insultó, ¿cómo un sacerdote va a insultarme?, si hay que ser respetuosos, nadie debe de insultar menos un dirigente religioso, un pastor. Es aclarar, que no es la Iglesia, porque el que es católico sabe que la Iglesia es el pueblo, no son las estructuras”.

Sobre la campaña con volantes en contra de su gobierno que supuestamente amenaza con cerrar templos y la llegada del comunismo, el Mandatario dijo que eso no es nuevo, porque desde 1988 cuando comenzó a luchar por la democracia en su natal Tabasco sus opositores decían que cerraría las iglesias y que expropiar los bienes de los ciudadanos.

“Que éramos comunistas, eso no ha cambiado, es normal, es lo mismo”.

Recordó al papa Francisco, quien dice que Papa dice que “defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Jesús era defensor de los pobres, lo espiaban, lo llamaban alborotador, por eso lo crucificaron”.





















