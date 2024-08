Tras el asesinato de Leobardo y Martín García Corrales, supuestos operadores de Ismael "El Mayo" Zambada, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la paz y confió en que estos crímenes no alteren la tranquilidad en Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este lunes 19 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga estos crímenes ocurridos en Elota, el pasado fin de semana.

“Todavía se está investigando si son dos personas que fueron asesinadas, se está haciendo la investigación. También la Fiscalía, y nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa, que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia”, declaró.

El Presidente recordó que tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín López Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el pasado 25 de julio, la entidad no había registrado confrontación entre los grupos delictivos que operan en Sinaloa.

“No ha habido confrontación de grupos. No es el caso Guanajuato o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas, esto no se registraba en Sinaloa, esperemos que no pase a más, hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa”, dijo.

