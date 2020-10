El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un decreto para declarar luto nacional los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre por los mexicanos fallecidos por la pandemia del Covid-19, por lo que se ondeará la bandera nacional a media asta.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que también se instalará una ofrenda en Palacio Nacional para recordar a todos los fallecidos por el coronavirus, que en México ha dejado casi 90 mil.

“Miren, es mucho el dolor que nos está dejando esta pandemia, porque son muchos los fallecidos, conocidos, amigos; ahora fallece el senador Joel Molina, de Tlaxcala, una gente entrañable, un hombre íntegro, con convicciones. Me ayudó a fundar Morena en Tlaxcala; maestro querido, hace 10 días, César Núñez, también fundador de Morena en Guerrero, luchador social, maestro. Decía con orgullo: “soy egresado de la Normal de Ayotzinapa”. Muchos, muchos han perdido la vida, no es decir casi 90 mil, no es un número, son personas y hay mucha tristeza en familiares, amigos", dijo el mandatario.

“Voy a proponer un decreto para que dediquemos tres días de luto nacional, con motivo de Día de Muertos. Entonces (serán) sábado, domingo y lunes, y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos, aquí en Palacio Nacional, para el 1 y el 2 (de noviembre), una ofrenda que va a ser presencial, guardando distancia. Es un homenaje, pero se va a izar a media asta la bandera sábado, domingo y lunes”.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que para visitar la ofrenda -que se instalará desde el 1 de noviembre- en Palacio Nacional habrá protocolos sanitarios para evitar contagios.

También lee: En el peor de los escenarios, vacuna contra el Covid-19 se tendría hasta marzo de 2021: Ebrard

El presidente López Obrador informó que debido a este homenaje solo viajará el viernes a Morelos y no realizará ninguna gira de trabajo por el interior del país el fin de semana para acompañar este homenaje nacional.

“No voy a salir (de gira de trabajo), voy a Morelos el viernes y me voy a guardar, nada más. Voy a estar aquí por este homenaje el día lunes, en la mañana, el 2 de noviembre, pero la ofrenda estará desde el primero”, dijo.

kl