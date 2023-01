AMLO festeja a Beatriz Gutiérrez Müller en restaurante "El Cardenal"

Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller comen en un restaurante de la Ciudad de México para festejar su cumpleaños.

Se trata del restaurant “El Cardenal” localizado dentro del Hotel Hilton, enfrente de la Alameda Central de la capital de la República.

El jefe del Ejecutivo federal y su esposa llegaron, acompañados por integrantes de su Ayudantía,a bordo de su tradicional Jetta blanco alrededor de las 14:00 horas.

Este viernes, en su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador celebró el cumpleaños de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con fragmento del poema “Te quiero” de Mario Benedetti, un ramo de flores y una carta.



Tus ojos son mi conjuro

Contra la mala jornada

Te quiero por tu mirada

Que mira y siembra futuro. (Benedetti) Feliz cumpleaños, amada Beatriz. pic.twitter.com/UBtptjvRnH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2023

Además del mensaje, hay un video con imagénes de anoche cuando un grupo de ciudadanos llevó un mariachi para cantar “Las Mañanitas” a la doctora Gutiérrez Müller, quien salió por uno de los balcones de Palacio Nacional para agradecerles por su felicitación.

En otra parte del video se observa al titular Presidente de la República, previo a su conferencia “mañanera”, entregar a su esposa el ramo de flores que iba a acompañado por una tarjeta.

“Por todo lo que me ayudas, por todo lo que me apoyas, me proteges y me iluminas, a ver si te gusta”, dijo el presidente López Obrador a su esposa.

La doctora Gutiérrez Müller leyó el mensaje de la tarjeta: “Felicidades por tu cumpleaños, vamos estar juntos para la eternidad”.

