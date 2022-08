AMLO explica porqué el gobierno de Sheinbaum reforzará la Terminal 2 del AICM y no los ingenieros militares

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se decidió reforzar la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) porque presenta problemas estructurales y las obras estarán a cargo del gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum y no de los ingenieros militares

"Vamos a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo de la obra el Gobierno de la Ciudad de México, para reforzar toda la cimentación, porque tienen problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito”, declaró el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador explicó porqué el gobierno de la Ciudad de México, y no los ingenieros militares, estará a cargo del reforzamiento del AICM, con una transferencia del gobierno federal de 600 millones de pesos.

“Por la capacidad ejecutiva, constructiva. Es que nosotros estamos saturados y tenemos mucha obra y tenemos que dividirnos el trabajo, ayudarnos mutuamente, alivianarnos la carga entre todos, ya no podríamos recurrir a los ingenieros militares, que es lo mejor que hay en construcción, está probado.

“Eficiencia, calidad, trabajo, tiempo de terminación de las obras, honestidad, ahorros; sí, pero pues nos faltan 250 instalaciones militares para la Guardia (Nacional); llevamos como mil 600 sucursales del Banco del Bienestar, nos faltan como mil. Nos falta pues como 600 kilómetros del Tren Maya; nos falta el Aeropuerto de Tulum; nos falta el distrito de riego en Nayarit, Alejandro Gascón Merrcado”, explicó López Obrador.

“Nosotros transferimos los fondos al Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de la Ciudad, como el Aeropuerto está aquí en la Ciudad de México, lleva a cabo ya el proceso de construcción”, describió.

“Nada más que conste, cuando hicieron esta Terminal, hablaron que era para 50 años, no aguantó porque no la hicieron bien, pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente”, agregó al destacar la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM y especialistas.

“De todas formas ya se tomó la decisión de limitar el número de vuelos, no hay riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y al mismo tiempo estén las operaciones aéreas, se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto”, agregó.

Refirió que son muchas las operaciones en el AICM y ante esto se cuenta como alternativa el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

