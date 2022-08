AMLO. Diferendo en T-MEC por tema energético es asunto político; Antony Blinken es bienvenido, dice

Las consultas abiertas por Estados Unidos en el marco del T-MEC por el tema energético es un asunto político, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que en noviembre próximo habrá elecciones en ese país, y los procesos electorales generan “excesos”.

Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo desconocer si el secretario de Estado, Antony Blinken, visitará México y si tratará este tema, pero dijo que de hacerlo “será bienvenido” porque hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

“Nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buenas relaciones en lo económico, por eso digo que no es un asunto técnico, no hay problema. (…) Si viene a eso el secretario de Estado Blinken va a ser bien recibido y la verdad que son muy buenas las relaciones. También entendemos que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos y como suele pasar en todo el mundo en víspera de las elecciones hay excesos, se desbordan las pasiones”, enfatizó.

López Obrador recordó que en este año se reunió en Estados Unidos con el presidente Joe Biden “y no hubo ningún reclamo”.

Advirtió que su gobierno no va a permitir que se ofenda a los paisanos en las campañas que se llevan a cabo en Estados Unidos. “Aprovecho para recordarlo, quien maltrate a los mexicanos y diría, a los migrantes en Estados Unidos, no merece recibir voto de mexicanos ni de latinoamericanos, porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre y hay algunos legisladores y lo peor de origen latinoamericano que son los más nefastos por su rechazo a migrantes.

“Se les olvida cómo llegaron ellos a esa gran nación, sus padres, se vuelven muy renegados y eso sí con todo respeto, sean del partido que sean. Es un llamado también como una simple opinión, porque somos libres, pero no se debe de votar por candidatos racistas, clasistas, xenofóbicos, ni por candidatos ni por partidos. Que aprendan a respetar, porque como quieren voto si están insultando, si están maltratando a los migrantes”, recalcó.

