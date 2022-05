Al señalar que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quien no en la próxima Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió poner en su conferencia mañanera el video de la canción “América” de Los Tigres del Norte en compañía de René, de Calle 13.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que “les vamos a ir pagando en abonos por derecho de autor”.

En la canción ”América”, Los Tigres del Norte cuestionan que el término “americano” no sea para todos aquellos que han nacido en el continente americano sino solo para los originarios de Estados Unidos.

“Del color de la tierra yo he nacido

Por herencia mi idioma es castellano

Los del norte dicen que soy latino

No me quieren decir Americano”

“Si el que nace en Europa es Europeo

Y el que nace en el África Africano

Yo que he nacido en América y no veo

Por que no he de ser Americano”

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “no es correcto” que se excluya a un país de la Cumbre de las Américas, pues “nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quien no”

“Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las Constituciones de los pueblos”, dijo.

