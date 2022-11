AMLO desayunará con el filósofo y escritor español, Fernando Savater

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este martes desayunará con el filósofo y escritor español Fernando Savater.

Al término de su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario expresó: “Vamos a seguir adelante porque se requiere limpiar al país de corrupción, se necesita purificar la vida pública y no mentir, no robar, no traicionar, y ya me voy porque voy con un filósofo muy bueno, voy con Savater, vamos a desayunar, adiós”.

Fernando Savater clausuró el domino pasado la 42 Feria Internacional del Libro de Oaxaca.

Lee también Juan Villoro no se confronta con la oligarquía para seguir ganando premios, dice AMLO

"Una democracia de ignorantes no puede funcionar"

Ha señalado que en nuestra época “hay esa especie de no llamar a las cosas por su nombre y así a los mejor dejan de ser lo que son, y yo creo que eso es un error”.

“Una democracia de ignorantes no puede funcionar. La democracia tiene que educar en defensa propia, porque el peligro en contra de la democracia son los ignorantes y su peso dentro de la sociedad”, dijo.

cg