AMLO defiende nuevos libros de texto; “pretenden que continúen contenidos de la época neoliberal”, acusa El presidente López Obrador aseguró que la oposición no quisiera que se hablara de la Revolución, “cómo van a querer que se hable de los campesinos, obreros, de la escuela pública, no eso no les gusta”, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la oposición no quiere que cambien los libros de texto gratuito porque pretenden que continúen los contenidos de la época neoliberal. Foto: archivo/EL UNIVERSAL