El presidente Andrés Manuel López Obrador revelo que este jueves, a mediodía sostendrá una llamada telefónica con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, para conversar sobre el proceso electoral en Venezuela.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, el Mandatario federal destacó que el gobierno mexicano ha planteado en este caso es que no haya violencia, que se respete la voluntad de los venezolanos, que se presenten las actas electorales y que no haya injerencismo.

“Es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro al mediodía de México, como a las 2:00 de la tarde, vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela.

“Nosotros hemos actuado con prudencia, para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos, por eso plantemos, primero, que no haya violencia; segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos; tercero, que se presenten las pruebas, las actas, el resultado electoral; y cuarto, que no haya injerencia”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal criticó que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), haya declarado que las elecciones en Venezuela fueron “fraudulentas” sin tener pruebas, y esto, acusó, en vez de ayudar a resolver las diferencias, las agrava.

“Lo que paso lamentablemente con el director, secretario general de la OEA que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato sino otro sin tener pruebas de nada. Además sin tener facultades legales no solo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino porque con qué facultad se erige como juez electoral , eso en vez de ayudar a resolver diferencias las agrava . Hay que esperar a que se tengan los resultados”.

Señaló que el presidente Nicolás Maduro sostiene “y eso hay que probarlo” que hubo una intromisión, “un hackeo” para tumbar el sistema de computo.

“Ayer en Venezuela el presidente Maduro planteo de que van a entregar las actas, esta pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos a los candidatos a entregar la información que posean el reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo pues una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de computo.

“Él mismo plantea que se recuperó una parte que tiene ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción, pero ya corresponde al tribunal electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recopilar todas las actas porque así esta establecido el marco legal y esperar.

El presidente López Obrador cuestionó: “¿Por qué tanta prisa? Legalmente son 30 días para que resuelva el tribunal electoral.

“Yo espero que sea en menos tiempo y aunque nosotros estamos pidiendo , exhortando que no haya violencia entre hermanos venezolanos”.





















