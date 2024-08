El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este viernes que detrás del bloqueo de campesinos en la carretera México-Puebla -que cumple más de 50 horas- podría estar la organización Antorcha Campesina.

En su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal acusó que hay abogados de estos campesinos que buscan lucrar y "sacar raja" con este tema, por lo que reiteró su exhortó a que no se dejen manipular por estos abogados.

Afirmó que se les van a pagar sus terrenos de acuerdo a los avalúos oficiales.

“Hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos, decirles si tiene derecho, es un asunto justo no se preocupen y esta instancia es profesional, me refiero a eso oficina -el Indaabin- no actúa de manera mafiosa; actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares y a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer.

“Eso por un lado y por otro la participación de estos abogados y pues sin que haya espionaje no tarda y vamos a saber quién está atrás”, dijo.

“Hay dos organizaciones”, se le señaló en Palacio Nacional.

“Sí, pero es una zona donde antes Antorcha Campesina, por ejemplo, tenía mucho dominio”, contestó.

Reiteró que su gobierno no reprimirá a los campesinos, pues señaló que eso es lo que buscan sus opositores conservadores a quienes acusó de ser “muy hipócritas” y que buscan que su administración actúe de forma autoritaria para acusarla de “intolerantes” e “ineficientes”.

“Es que no queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores, sí, quieren mano dura, son muy hipócritas, no es que quieran mano dura, no es que realmente les afecte, no, lo que quieren es que nosotros actuemos mal, en forma autoritaria, represiva y ellos mismos nos van a acusar de intolerantes, ineficientes”, agregó.





















