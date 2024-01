En el marco del Día Nacional del Periodista que se celebra este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo y felicitación a los periodistas mexicanos y reveló que le hubiese gustado dedicarse al oficio del periodismo.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal destacó que el periodismo es un oficio muy importante y muy noble.

“Muchas felicidades. A mí me hubiese gustado mucho tener el oficio de ustedes".

Lee también Cristina Pacheco, la periodista que le dio voz a los más humildes

“Siempre el periodismo vinculado a la actividad política no se podía hacer política sin la imprenta, sin periodismo. Por eso nuestras felicitaciones a todos los periodistas, que es un oficio muy importante, muy noble, porque es dar a conocer ideas, es informar solo eso, no hablamos de orientar, no hablamos de editorializar, no, informar, ya es una labor sublime, de primera, el transmitir información, el garantizar el derecho de información al pueblo. Entonces muchas felicitaciones”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó la aportación del periodismo en la Revolución Mexicana con el periódico “Regeneración”, de los hermanos Flores Magón.

“Además antes lo decía Rubén Darío, que el personaje más completo de la vida pública era el que al mismo tiempo se dedicaba a la poesía, al periodismo y a la política, y antes no se podía hacer política sin el periodismo.

Lee también 2023 fue un año "letal" para los periodistas en zonas de conflicto: Unesco





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot