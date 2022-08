Al manifestar que “tomamos decisiones a tiempo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fueron acertadas las medidas implementadas por su gobierno para controlar la inflación, como destinar un subsidio a las gasolinas y que no haya aumento en los impuestos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que en la pasada administración de Enrique Peña Nieto era una constante los gasolinazos.

“En el problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo, y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas.



“Acuérdense ustedes y debemos todos de recordar, no olvidar, que apenas en el gobierno anterio,r y esa era la mentalidad que prevalecía, había gasolinazos y hubo un secretario de Hacienda que, aunque parezca increíble, llegó a decir que no había efectos negativos para la economía, que si aumentaba el precio de la gasolina no afectaba tanto porque no todos tenían automóviles”, recordó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que la “sabiduría popular” enseña que cuando aumenta la gasolina, aumenta todo.

"Con esa concepción, aunque parezca increíble se gobernaba cuando la sabiduría popular nos enseña que cuando aumenta la gasolina, aumenta todo, por eso también decidimos no aumento de impuestos, porque además de que el aumento de impuestos incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores, no todos, y si hay un aumento de impuestos del 5%, ellos aprovechaban para incrementar el precio de sus mercancías en 10, 15%”, dijo.

