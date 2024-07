Tras criticar a sus adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, sin dar nombres, que incluso hay quienes de este grupo quieren despedirse de él antes que deje la Presidencia de México.

“Ya algunos están internalizando que no debe de haber clasismo, mucho menos racismo, que hay que respetar al pueblo, no sentirse superior a nadie, ya muchos”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 18 de julio en Palacio Nacional.

“Hasta me mandan a decir que si los puedo recibir porque se quieren despedir de mí antes de que yo me vaya. Ya no puedo recibirlos porque ya no me alcanza el tiempo, pero me da mucho gusto que tengan capacidad para rectificar, es de sabios cambiar de opinión”, dijo.

“¿Cómo quiénes presidente?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Algunos, ayúdenme ustedes a investigar cuántos ya están entendiendo de que es otro México”

