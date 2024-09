El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra el exmandatario Ernesto Zedillo, tras su regreso a México y sus críticas a la reforma judicial.

En su conferencia mañanera de este lunes 23 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador declaró que el expresidente priista no tiene “autoridad moral”, ante el proceso de transformación que inició en el país.

“Lo que viene a hacer Zedillo es a enfrentar a quienes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral; sin embargo, están en su papel, siempre ha habido en México una corriente de pensamiento conservadora (...)”, dijo al acusar saqueo de los bienes nacionales.

“Para entenderlo mejor y no andarse por las ramas”, el presidente López Obrador repitió que los conservadores son muy hipócritas, les gusta mucho el dinero y son muy autoritarios y fachos.

“Se debe de comprender que estamos llevando a cabo una transformación, eso fue lo que nos propusimos. Nosotros tenemos la convicción que no se puede enfrentar una decadencia, que era lo que se padecía en México, no solo era una crisis económica, de bienestar social, sino era una crisis en todos los ámbitos de la vida pública; en lo político, en la pérdida de valores, vivíamos un proceso de degradación progresivo, una decadencia y para enfrentar ese mal no había más que llevar a cabo una transformación, una revolución, un cambio de fondo (...)

“Es una transformación radical, estamos arrancando de raíz la corrupción, las injusticias, los privilegios, y esto, como es natural, genera una reacción (...) de los que se beneficiaban del antiguo régimen”, dijo.

