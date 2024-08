En tono molesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al que calificó de “estar descarándose y definiéndose por la corrupción”, tras haber llamado a las autoridades electorales a realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación “sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano”.

En su conferencia mañanera de este lunes 19 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el llamado del CCE no es por el tema de la representación proporcional, sino porque no quieren que el pueblo elija a los jueces y a los ministros; es decir, que se apruebe la reforma al Poder Judicial.

Acusó que este organismo empresarial pide violar la Constitución y querer un “Estado de chueco”, y que quienes se sienten dueños de México sigan teniendo a sus pies a jueces, magistrados y a ministros.

“Aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están, primero, descarándose, están definiéndose por la corrupción, y no quieren un autentico Estado de derecho, quieren un estado de chueco.

"Y es mucha la prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros, porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan a ese organismo, son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte y ellos lo saben", expresó López Obrador.

“No es por la representación proporcional, es porque no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los ministros. Además, cómo piden que se interpretarte la Constitución si es muy clara y lo mismo la ley de la materia”, agregó.

El presidente López Obrador cuestionó el que si ya se ha aplicado la fórmula de reparto de diputaciones plurinominales en elecciones anteriores: “¿Por qué ahora que el movimiento de transformación, porque así lo decidió el pueblo, va a tener mayoría calificada en el Congreso no quieren que se aplique la Constitución y la ley de la materia y se aplique las resoluciones que se han hecho con anterioridad?

“Porque desean que no se modifique la Constitución porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría en el periodo neoliberal, cuando saquearon al país”.

El presidente López Obrador acusó que la actitud del CCE es “completamente inmoral” y no ayuda de limpiar de corrupción al país.

“Eso no le ayuda a México, eso es un mal ejemplo lo que están haciendo, el tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos y todo en contra del interés general. Tener un Poder Judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no un Poder Judicial al servicio de todo el pueblo”, dijo.

El Presidente calificó como “una vergüenza” el llamado del CCE y cuestionó: “¿Con qué cara?”. Apuntó que tanto ese organismo, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “están defendiendo a gente inmoral y deshonesta”.

