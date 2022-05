El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se llega a un acuerdo para que cambie de giro Vulcan Materials Company, empresa estadounidense propietaria de Calica, señalada de extraer fuera de permisos material pétreo de Playa del Carmen, Quintana Roo, el gobierno mexicano tiene la libertad para acudir a tribunales nacionales y extranjeros para demostrar que esto es una “catástrofe ecológica” que su administración no puede aceptar.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal acusó que la empresa utiliza dinamita para la extracción de materiales y señaló que el acuerdo que se tiene tras la reunión el pasado lunes con J. Thomas Hill, CEO de Vulcan Materials Company, es que lo que la empresa ha extraído se lo pueden llevar, pero indicó que ya no se podrá extraer más material.

Aseguró que su gobierno ha planteado y ha ofrecido facilidades a la empresa estadounidense para que los actuales terrenos se les dé un uso turístico.

“Se está analizando, nosotros vamos hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción, lo que está muy claro que no permitimos es que ya que se extraiga”.

“¿Se va mantener la clausura?”, se le preguntó.

“Sí, el único acuerdo es que lo que ya han extraído que se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más y si no se llega a un acuerdo a tribunales, quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros, y nosotros vamos presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los empresarios de Vulcan argumentan que hubo una mala interpretación para suspender la extracción de material en tres mil hectáreas, pero señaló que su gobierno no quiere que se siga destruyendo el medio ambiente en la extracción de materiales para construir carreteras en Estados Unidos.

“Eso es una destrucción, se utilizan dinamitas, se utilizan explosivos; eso (Eugenio) Derbez, por ejemplo, nunca se dio por enterado, y la mayoría de los ambientalistas, es más lo que ahora están en contra de que se construya el Tren Maya, dieron permiso para que esta zona de Playa del Carmen, es de las zonas más bellas del Caribe, se utilizan como banco de materiales", dijo.