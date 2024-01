A casi un mes del relanzamiento de Mexicana de Aviación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la aerolínea tiene “los mejores precios”, ante señalamientos de costos excesivos de vuelos al interior del país.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de enero en Palacio Nacional, López Obrador admitió que todavía no están todos los aviones de la aerolínea.

“Sin duda, la competencia, la libertad ayuda mucho a los consumidores, a los que pagan los servicios (...) Ahora, los mejores precios son los de Mexicana”, dijo el Presidente.

Al destacar la quinta libertad del aire, añadió que entre más empresas participen, “mejor”: “Pero se pensó que había que proteger nuestra aviación y sobre todo a nuestros trabajadores”.

Lee también: Aceleran obras en Tramo 5 del Tren Maya y recubren cavernas ante próxima inauguración, alertan activistas

“Estamos haciendo un esfuerzo para tener más aviones y poder volar a más ciudades del país, y que Aeroméxico y que Viva (Aerobus) hagan lo mismo y haya más competencia. Y se beneficia al usuario para que no cobren tanto por los vuelos porque hay la queja fundada, documentada, es que a veces los vuelos internacionales son más baratos o casi igual que los vuelos en el país”, dijo López Obrador.

El presidente López Obrador indicó que “no se puede hacerlo por decreto, tiene que ser con la competencia”.

“Por eso lo de Mexicana, para que sin subsidio, porque el propósito es que sean autosuficientes las empresas que se están promoviendo, pero que no se abuse, que no haya ganancias excesivas, que no haya lucro, que haya ganancias razonables”, dijo.

Lee también: Azucena Uresti afirma que el periodismo está bajo acoso y amenaza; agradece a Jaime Azcárraga por su respaldo