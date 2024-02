A cuatro meses de la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no temer por el futuro porque, afirmó, a su movimiento de transformación “no lo detiene nadie”, y “estamos muy arriba” y que cuenta con el apoyo y respaldo del pueblo.

El mandatario federal aseguró que la oposición ya no podrá regresar porque “ya se les acabó el tiempo” y pidió no culpar a su movimiento por sus fracasos.

“Me están diciendo ahora `ya se va, y tenemos esto pendiente´ y les digo `va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor´, porque ya sentamos las bases y ya desglosamos dejamos el camino y este movimiento no lo detiene nadie y ya se echó a andar y lo echó a andar el pueblo, millones de mexicanos, mujeres, hombres, no voy dejar de rendir homenaje al que empezaron con nosotros y se nos adelantaron”.

“Cada vez que me entero que ya hay uno menos que fueron precursores de este movimiento me duele mucho, entonces, pero con sinceridad le digo al pueblo de México que no hay nada que temer. Vamos a seguir avanzando, y no nos preocupemos por las campañas mediáticas y no tienen efecto”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló a la oposición de no tener una propuesta para la población mexicana.

“No es para presumir, pero estamos muy arriba, tenemos el apoyo, el respaldo del pueblo, de la mayoría del pueblo y ya no van a poder porque ya se les acabo el tiempo, pero no tienen por qué culparnos a nosotros de sus fracasos. Cuánto tiempo perdieron y hasta ahora no tienen una propuesta”, dijo.

