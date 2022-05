El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que están “fildeando” a quienes roban combustible y aseguró que “todos los días” su gobierno atiende “el problema” de huachicoleo que, admitió, ha incrementado.

En su conferencia mañanera de este jueves en Puebla, para conmemorar el 5 de mayo, López Obrador destacó las acciones que realizan las autoridades contra el robo de gasolinas y gas, que se comete más en territorio poblano “que tiene que ver con grandes empresas, ilegales, influyentes que piensan que van a actuar con impunidad”.

“Están en un error porque en el gobierno que encabezo, y así es en Puebla, no hay impunidad, es cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes que autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales protegían a huachicoleros y a corruptos en general, eso ya no sucede”, declaró López Obrador.

Admitió que “últimamente ha habido un incremento” del robo de combustible: “¡Por eso 80 mil barriles diarios, imagínense. Lo bajamos a 4 mil, lo tenemos en promedio en 5 mil, no lo hemos podido bajar más porque estaba bien arraigado; bueno, estaba bien tolerado, lo manejaban desde la torre de Pemex, todo un piso de Pemex estaba dedicado a eso”.

“Los estamos fildeando y ha habido incrementos, sobre todo en Hidalgo”, advirtió a los huachicoleros.

Foto: Captura de pantalla

Aunque “puede que estén usando nuevas prácticas”, el Presidente de México hizo un llamado “al pueblo para que no respalde estas actividades ilícitas, que además son muy riesgosas”.

Al recordar la explosión de Tlahuelilpan, en enero de 2019 por huachicoleo, López Obrador declaró que cuando llegó al gobierno, lo que predominaba era “el hecho de que estas bandas tenían como bases sociales, porque les dejaban recoger gasolina con bidones”.

“¡Que la gente no apoye a estos delincuentes!”, expresó López Obrador al destacar que el gobierno tiene programas sociales para “quien tenga necesidad” de alimento y de trabajo.

¿Qué significa fildear?

De acuerdo con la Real Academia: "Dicho de un jugador de béisbol: Atrapar la pelota y lanzársela a un compañero de equipo".

