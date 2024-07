El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que a su gobierno le ha costado “muchísimo trabajo” comunicar al país con internet.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de julio en Palacio Nacional, López Obrador reprochó que las grandes empresas proveedoras de internet no llegan a las comunidades más apartadas.

“¿Dónde hay internet? En las ciudades donde la gente tiene recursos para pagar. ¿Dónde no hay internet? En las comunidades marginadas. ¿Cuándo van a ir las empresas de internet privadas, particulares, a las rancherías, a las comunidades, a los ejidos? Nunca. ¿Quién tiene que hacerlo? Pues el Estado.

“Porque su propósito no es la ganancia, no es el lucro sino ofrecer un servicio”, expresó el Presidente al acusar que no es posible que no haya cobertura de telefonía celular.

“Esto no es México, es el mundo”, declaró al reprochar que el avance tecnológico favorece a lo bélico y no para la comunicación ni el bienestar de las personas.

“Poco a poco tienen que ir cambiando las cosas, todavía hay mucho que hacer”, señaló.

