A mes y medio de terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que todavía se ríen de su estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador volvió a criticar que en comparación con México, en Estados Unidos no se atienden las causas ante la muerte de jóvenes por el consumo de drogas como el fentanilo.

“Nosotros lo hacemos desde luego (detener a líderes de la delincuencia), hemos detenido a muchos, pero no estamos pensando que con eso se va a resolver el problema. No, la estrategia en México, y se ríen cuando digo, ‘abrazos, no balazos’. La estrategia en México es atender las causas”, declaró López Obrador.

En el Salón Tesorería, el Presidente llamó a mantener valores y apostó por la familia en México como institución.

De nuevo pidió a Estados Unidos bajar el gasto bélico porque se llevan la mitad del presupuesto: “Alcanzaría para educación pública y gratuita, y atención a los jóvenes”.

“Están muy bien las cosas”: AMLO

Al recordar que el 1 de septiembre dará un informe “de todo lo que hemos logrado, con la participación de servidores públicos, de las empresas, de los trabajadores que son el alma de esta transformación y de todo el pueblo de México”, López Obrador afirmó que en México “están muy bien las cosas”.

“Y nos ha ayudado mucho el que se ha exaltado la fortaleza cultural de México. Hay más orgullo de ser mexicano, ya no somos un pueblo sobajado, humillado, somos un pueblo que estamos a la vanguardia de las transformaciones en el mundo, no hay otros países así y eso nos da mucha fuerza.

“La gente está contenta, está alegre, la verdad son muy pocos, es una minoría; hablaban de polarización, pero eso no existe. La mayoría de la gente aprueba la transformación”, declaró.

Mencionó que una minoría quiere que continúe la corrupción: “Y un sector muy desinformado, bastante manipulable por los medios de información que pertenecen a las grandes corporaciones que antes vivían al amparo del poder público”.

Acusó también guerras sucias contra su gobierno: “Los entendemos, están molestos y entendemos las circunstancias porque se está llevando a cabo una transformación muy profunda”.

