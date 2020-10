El presidente Andrés Manuel Obrador aseguró que está formándose un “Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) 2” encabezado por Claudio X. González y por Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y acusó que lo que buscan es el “biyuyo” (dinero).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que ayer le enviaron un manifiesto donde se da a conocer la formación de la agrupación llamada “Sí x México” y en forma burlona señaló que le daban ternura “me da sentimiento, me conmueven, son tan sinceros”.

El mandatario señaló que la formación de esta agrupación se creó porque que se acerca el proceso electoral y donde, indicó, Gustavo de Hoyos busca la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Baja California, mientras que Claudio X. González “algo debe de estar aspirando”.

“Ya se hizo público de que viene un nuevo movimiento, un FRENAAA 2 encabezado por este señor Claudio X. González, o sea que todo se está cumpliendo y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos. No es el Bloque Opositor Amplio (BOA,), se llama” “Sí x México”, algo así, porque dicen que nosotros somos “no, no”... aquí es el finadito Héctor Suarez, "no hay, no hay", vienen por los biyuyos, y aquí “no hay, no hay ".

“Entonces dicen que aquí es el “no, no no, no” y entonces ellos están por el “sí, sí, sí”, pero que a diferencia del FRENAAA que nada más confrontan, ellos son propositivos, eso es lo que dicen en su documento. Me lo mandaron ayer, parece que ya están en las redes".

Y agregó “Es que ya vienen las elecciones ellos mismos los dicen aquí (en el documento), entonces andan están buscando aglutinar y dicen que el líder del FRENAAA (Gilberto Lozano) no les ayuda, entonces tiene que hacer una oposición moderna, propositiva, que ellos son los que van a jugar ese rol. Es un poco del planteamiento de los intelectuales orgánicos, unirse todos en contra de nosotros porque vienen las elecciones”.

En Palacio Nacional, y al leer el manifiesto de “Sí x México” señaló que acusan de que su gobierno dice no al dialogo, a las libertades, al rescate de la economía, a la seguridad, a la educación, a la salud y al tapabocas.

“El gobierno es no al diálogo, no a las libertades no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad, no a las víctimas, no a la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, no a tu futuro, a tus sueños a tu crecimiento".

El mandatario dijo: “Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve, son tan sinceros”, dijo burlándose.

Indicó que ante el anuncio de “Sí x México” de llevar a cabo una manifestación el próximo 20 de octubre se garantizará su libertad de expresión.

“Está bien están en su derecho, y tienen garantizadas todas las libertades”, finalizó.

