El presidente Andrés Manuel López Obrador alista la develación, el próximo lunes 23 de septiembre, del monumento en honor al general Catarino Erasmo Garza Rodríguez, en su natal Matamoros, Tamaulipas, donde también se colocarán sus restos.

En un video subido a sus redes sociales y acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, López Obrador recordó la “buena noticia” de que se encontraron los restos del general Catarino Garza y serán traídos desde Bocas del Toro, Panamá.

“Fue un revolucionario y luchador internacionalista, como muchos héroes y heroínas que permanecen en el anonimato, aunque han sido los constructores del México de libertad, justicia e independencia en el que por fortuna y gloria vivimos”, destacó.

Al resaltar la figura del revolucionario, el Presidente y Gutiérrez Müller comentaron que después de “bastante tiempo”, y con ayuda del gobierno panameño y los habitantes de Bocas del Toro, por fin se logró traer los restos, tras encontrarse la fosa común en la que estaban.

“Se hizo el análisis y los peritos de la Fiscalía en México descubren que son los restos de Catarino. Y los vamos a traer, y queremos poner los restos y hacer una estatua, una escultura que ya se está trabajando, que vamos a ir a colocar a Matamoros”, dijo López Obrador.

Cabe señalar que el presidente López obrador escribió un libro sobre Catarino Erasmo Garza, por el que la Comisión Nacional de Búsqueda gastó alrededor de 560 mil pesos para palas, marros y otro equipo para rescatar sus restos y por lo que madres buscadoras consideraron una falta de respeto.

Además, a petición del presidente López Obrador, el Senado aprobó en febrero que marinos viajaran a la Isla de Bocas del Toro para participar en la búsqueda del opositor a Porfirio Díaz.

En julio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a López Obrador que los restos investigados correspondían al revolucionario.

Por su lado, Beatriz Gutiérrez Müller calificó a Garza como “gran mexicano” y “patriota”. Junto a su esposo, la escritora leyó una carta que el revolucionario escribió a su esposa Concepción en 1895.

A sólo 10 días de jubilarse, el presidente López Obrador se mostró visiblemente enamorado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, luego de al leer la carta que Catarino Erasmo Garza Rodríguez le mandó a su esposa, "Conchita", la Dra en literatura le dice: "¿A ver cuándo me escribes una carta así?".

A lo que el presidente López Obrador le respondió: "Te he escritó mucho muchas cartas, además no sólo te escribo, te he dicho cosas muy bellas".

Finalmente, Gutiérrez Müller recalcó que los idealistas, los revolucionarios, también "tienen su corazoncito, nunca lo olviden. Las personas que hacen grandes cosas por su país y por la humanidad, no andan solos y desabrigados. Tienen sentimientos, también se cansan, extrañan, sufren".

