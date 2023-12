Partidos políticos y tres consejerías del INE reventaron la sesión de Consejo General este viernes, donde un bloque de consejeros buscaba aprobar un mecanismo para destrabar los nombramientos de titulares en áreas clave del instituto.

Un grupo conformado por Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera, solicitaron discutir un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del INE, ante la falta de nombramientos.

Proponen que un plazo de 30 días después de la aprobación del acuerdo, la consejera presidenta Guadalupe Taddei presente las propuestas para la secretaría ejecutiva y áreas pendientes.

El representante del PRI, Hiram Hernández, acusó que el acuerdo viola la constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el reglamento interno del INE, por lo que abandonó la sesión y exhortó a sus compañeros a hacer lo propio.

Los representantes de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano también dejaron la sesión, tanto de manera presencial como virtual, mientras que los únicos en permanecer fueron PAN y PRD, que calificaron la acción como un albazo.

Acto seguido, el consejero Jorge Montaño se levantó de su asiento y se retiró del pleno. De forma virtual, se desconectaron Rita Bell López y Uuc-kib Espadas.

Guadalupe Taddei señaló que llegó a la presidencia del INE con las áreas “desvalijadas” y en “desolación”, tras la renuncia de titulares con la renovación del órgano electoral.

"Yo no veo que en ningún momento se tambalee se ponga en juego una decisión de la Unidad Técnica de Fiscalización, que ponga en riesgo el sistema de partidos, sólo por el hecho de ser encargados. Me parece una grosería muy alta establecer ese tipo de situaciones, que no estamos en la firmeza de la estructura sólo porque estamos con encargadurías", acusó.

Calificó el acuerdo como ilegal, incorrecto e invasivo de atribuciones, que no está propiciando ningún indicio de querer caminar por la vía de lo correcto.

El consejero Uuc-kib Espadas dijo que las renuncias a las secretarías y unidades técnicas con la llegada de Guadalupe Taddei fue "una decisión política de saborear la entrada de la nueva presidenta".

El consejero Jaime Rivera exhortó a la presidenta, Guadalupe Taddei, a que haga un esfuerzo para que realice propuestas y construya consensos para sacar los nombramientos.

“No prolonguemos más las situaciones que por definición son provisionales, y que parecen por tiempo indefinidos; no hagamos de un recurso excepcional la regla dominante.

Además, señaló que calificar este acuerdo como ruptura del orden constitucional es falso, desproporcionado y grosero porque dificulta el diálogo.

Al finalizar la sesión, Guadalupe Taddei dijo que la sesión tendría que realizarse este sábado, y confió en que se pueda avanzar a un acuerdo.

