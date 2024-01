Jorge Álvarez Máynez prometió que, a diferencia de quienes no atienden el tema “porque no da votos”, de alcanzar la Presidencia, él priorizará atender la crisis hídrica que ya dejó sin agua a varias entidades de la República mexicana.

En un video publicado en su cuenta de X, el precandidato único de Movimiento Ciudadano (MC) se jactó de que, contrario a otros líderes prianistas, los gobiernos naranjas de Jalisco y Nuevo León, no abandonaron el tema y “han marcado la diferencia de cómo se hacen las cosas” pues resolvieron la falta del líquido desde raíz, con medidas sustentables, de beneficio a largo plazo.

“(…) Este asunto fundamental, que es la gestión del agua, es un tema en el que los gobiernos de Movimiento Ciudadano han marcado la diferencia de como se hacen las cosas.

“Es un tema que no se atiende, en buena medida, porque creen los gobiernos que no da votos. Mucho de lo que dicen no se hace nunca, por ejemplo, reparar las tuberías que aquí en Jalisco el PRI y el PAN dejaron 30 años abandonadas. (…) Lo mismo en Nuevo León, donde para reparar también se usa infraestructura de primer mundo”, expuso el emecista.

Asimismo, presumió el rescate del Río Santiago y la Presa “El Zapotillo”, en Jalisco; las obras en presas de Nuevo León; el uso de nueva infraestructura para remodelar las tuberías y los cambios en la cultura hídrica de ambos estados, impulsados por la fuerza naranja “que el PRI” muchos años tuvo detenidos, dijo.

“Hay que entrarle de frente. Hay que ponerle muchísimos recursos, tiempo, dedicación, prioridad, porque, lamentablemente, hoy no están en la agenda del día y es un tema en el que también hay desigualdad. Muchos tienen más agua de la que necesitan y millones no tienen la más elemental para vivir.

“A mí me da mucho orgullo que sea un tema en el que nosotros nos hemos podido diferenciar”, presumió el todavía coordinador de la bancada naranja en el Congreso.

La vieja política ha ignorado por años la crisis de escasez de agua que afecta ya a todo el país.



En Jalisco y Nuevo León hemos demostrado que, con inversión y voluntad, en tiempo récord se puede solucionar el problema del agua para esta y las próximas generaciones 👇🏻 pic.twitter.com/TYMZyk0NgN — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 30, 2024

































